Paolo Kessisoglu compie 50 anni. L'attore, comico e conduttore televisivo è nato il 25 luglio del 1969 a Genova. Ha iniziato la sua carriera come cabarettista e nel biennio 1997-1998 si è messo in evidenza nel programma "Ciro, il figlio di Target". Proprio nell'edizione natalizia della trasmisisone di Italia 1, Kessisoglu ha vestito i panni dell'inviato Paolo Cecchi per raccontare la Tamagoghi-mania. Un piccolo animale digitale portatile, nato in Giappone, ma che ha spopolato in tutto il mondo.



Nel suo servizio, il finto giornalista ha raccontato del Tamagochi umano. Uno sketch per criticare in modo ironico la moda del momento.