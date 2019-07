Buon compleanno Massimo Boldi, rivediamolo a "Vota la voce"

E' il compleanno di Massimo Boldi: l'attore e conduttore televiso è riuscito a conquistarsi l'affetto del pubblico grazie alla sua simpatia e innata comicità. Noto anche come "Cipollino", da Max Cipollino uno dei suoi personaggi più celebri, ha fatto coppia con Christian De Sica per più di vent'anni creando uno dei sodalizi più riusciti della televisione italiana.



In occasione del suo compleanno lo ricordiamo con una esibizione del 1984 quando Massimo Boldi salì sul palco di "Vota la voce" per cantare "Oh! Oh! Oh! (Che peperino rap)". Una performance unica e coinvolgente tanto che fin dal primo momento tutto il pubblico cantò con lui.