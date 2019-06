Cento secondi che provano a racchiudere la tv degli anni '80 e '90, targata Mediaset. Da Teo Teocoli che interpreta la parte di Francesco Caccamo con i commenti della Gialappa's a Stranamore di Alberto Castagna. Ma non è finita qui, in poco più di un minuto e mezzo la sequenza di immagini passa da "Non è la Rai", condotto da Ambra Angiolini, a Cristina D'Avena che ha fatto cantare tutti i bambini di quella generazione.



Per rivedere le migliori performance di tutti i programmi del passato firmati Mediaset, absta visitare la sezione "Cult" del sito Mediaset Play.