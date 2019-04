I Lighthouse Family fanno cantare il pubblico di Festivalbar con "High"

Dieci anni di attività, dal 1993 fino allo scioglimento nel 2003, poi l'annuncio del ritorno in scena nel 2010. Sono i Lighthouse Family, duo britannico che ha raggiunto un'incredibile popolarità in Italia anche e soprattutto grazie al singolo "High", contenuto nell'album "Postcards from Heaven" del 1997, tanto da essere ospiti al Festivalbar l'anno successivo pronti ad animare la platea proprio con questa stessa canzone.



