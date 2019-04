Quando Gigi Sabani imitava Al Bano e Romina a "Ok, il prezzo è giusto!"

Era il 1983 quando Gigi Sabani, conduttore di "Ok, il prezzo è giusto!", ha imitato la coppia italiana più amata dell'epoca: Al Bano e Romina. Il presentatore ha scherzato sul duo cantando una delle loro canzoni più famose: "Ci sarà".



Il programma televisivo è stato un game show, adattamento del format satatunitense "The Price Is Right". La trasmissione è stata trasmessa sulle reti Mediaset dal 21 dicembre 1983 fino al 13 aprile 2001. E' stato uno dei programmi più longevi dell'editore e tra i pochi a essere trasmesso su tutte le reti del gruppo. Dopo "L'eredità" e "La ruota della fortuna", è il terzo quiz più duraturo della televisione italiana.



