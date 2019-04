Lo avevano definito terrorista e una minaccia alla sicurezza nazionale, al punto da metterlo al bando. Ora l'Ucraina e Al Bano sembrano essere sulla via della pace. Il cantante ha infatti annunciato di essere riuscito a incontrare l'ambasciatore ucraino per chiarire la vicende e far capire che lui è solo "un uomo di pace". Ora si attende un comunicato ufficiale da parte dell'ambasciata.