Sono passati 17 anni dalla scomparsa di Alex Baroni. Il cantante ha perso la vita nel 2002 a seguito di un incidente stradale. Tra i suoi brani più famosi c'è "Onde" che Baroni ha cantanto anche sul palco di "Un disco per l'estate". Il singolo fa parte dell'album "Quello che voglio" che ha avuto un notevole successo.



Dal 1997 al 2001 Alex Baroni ha vissuto una storia d'amore con la cantante Giorgia. Solo un anno dopo la morte a Roma. Il pomeriggio del 19 marzo del 2002, l'artista è stato travolto, mentre era in moto, da un'automobile che compiva un'inversione di marcia in un punto vietato. Sbalzato dal suo mezzo, Baroni è stato investito da una seconda vettura che viaggiava a forte velocità. In stato di coma irreversibile, Alex è morto, il 13 aprile, dopo 25 giorni di ricovero in ospedale.



