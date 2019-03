Giorgia racconta il suo più grande dolore: “La morte di Alex Baroni una voragine nella mia vita”

Giorgia, ospite di Verissimo, ha ricordato la morte del collega e compagno Alex Baroni, deceduto in un incidente di moto nel 2002, un anno dopo la fine della relazione con la cantante. “La sua morte è stata una voragine, un buco nero nella mia vita” ha confidato l’interprete romana che ha parlato del periodo duro e buio dal quale si è sollevata solo grazie all’aiuto di tanti amici. “Ebbi un crollo totale, po ti attacchi alla vita, o muori anche tu o cerchi gli strumenti per andare avanti” ha detto Giorgia, ricordando anche le grandi doti interpretative di Baroni. Non è mancato un particolare molto personale: la sera prima di morire Alex aveva inviato un messaggio all’ex compagna, che lo aveva poi conservato prima di perderlo definitivamente. “Un segno anche questo per affrontare la sua morte in un altro modo” ha detto la cantante romana. Nella lunga intervista tanti i ricordi per ripercorrere la sua carriera, cominciata da giovanissima : dalle prime esibizioni in famiglia da piccola, al debutto a Sanremo Giovani nel 1994 e alla vittoria, l’anno successivo, sempre al Festival. Parole sentite e profonde anche per l’amico e collega Pino Daniele: “Un artista enorme, un privilegio stargli accanto ma ora mi manca soprattutto come amico” ha rivelato Giorgia.