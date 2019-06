Walter Nudo compie 49 anni: ecco la sua prima puntata di "Colpo di Fulmine"

Vincitore della scorsa edizione del "Grande Fratello Vip" e della prima edizione de "L'isola dei Famosi" nel 2003, Walter Nudo compie oggi 49 anni. Dopo essersi trasferito a otto anni dal Canada dov'era nato all'Italia, va a vivere negli Stati Uniti dopo il diploma nel 1989 per studiare recitazione e ritorna a Roma qualche anno dopo per continuare alla scuola di recitazione "Duse".



Gli anni '90 sono stati il trampolino di lancio per l'attore che, ospitato spesso nel 1995 al "Maurizio Costanzo Show", ottiene abbastanza fama da essere chiamato a presntare "Colpo di fulmine" su Italia 1 al fianco di Michelle Hunziker. In occasione del suo compleanno lo riproponiamo proprio nelle vesti di conduttore del programma.