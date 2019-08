Probabilmente a sentire il nome di Sophie Marceau chiunque penserebbe come prima cosa a "Il tempo delle mele", il film uscito nelle sale nel 1980 che fu capace di sbancare i botteghini segnando anche l'esordio della sua protagonista nel mondo del cinema. Ci furono due sequel, nel 1982 e nel 1988, e in un'intervista a "Superclassifica Show" Sophie Marceau, sul set della futura copertina di "TV Sorrisi e Canzoni", racconta un po' di se stessa. "A scuola (seconda liceo) preferisco il francese, la storia e l'inglese. Assolutamente no la matematica, è molto più probabile che continui il mio percorso di attrice anziché mettermi a studiare la matematica."