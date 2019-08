Robert De Niro incontra per la prima volta il suo doppiatore Ferruccio Amendola

"Vorrei dirvi che è un grande onore ricevere questo premio. Io sono sempre felice di venire in Italia e ricevere un benvenuto così caldo come questo. Grazie." Così Robert De Niro, alla cerimonia dei Telegatti nel 1991, ringrazia il pubblico per il premio appena ricevuto ma non lo fa con la sua voce, bensì a sorpresa con quella del suo storico doppiatore Ferruccio Amendola. Per la prima volta i due si incontrano dal vivo, nonostante Amendola riconosca scherzando di "conoscerlo profondamente lo stesso".