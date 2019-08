"Le tappe che hanno portato a questo rapporto sono state tante, diverse. Litigi, non litigi e cose del genere, ma sicuramente la più importante è stata la formula più importante in un rapporto: amici, complici e amanti". Così Gabriel Garko, intervistato da "Fuego" alle porte di San Valentino nel 2000, riassume il suo rapporto con l'attrice Eva Grimaldi. "In quattro anni ci sono momenti divertenti, tristi, buffi, si vive un po' di tutto".



"È bello perché comunque si cresce insieme", aggiunge Eva. "Si costruisce qualcosa insieme. Per coronare il nostro amore, il matrimonio sarebbe l'ideale".



La loro è stata una storia d'amore intensa e passionale, terminata per volere dello stesso Garko, che tuttavia non li ha allontanati del tutto l'uno dall'altra: dopo alcuni dissapori sono rimasti buoni amici e Garko è stato testimone di nozze di Eva con la compagna Imma Battaglia.