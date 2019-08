Nel 1920 nasceva Enzo Biagi: rivediamolo ai "Telegatti" con Enzo Iannacci e Giorgio Gaber

Nato il 9 agosto del 1920 e scomparso il 6 novembre del 2007, Enzo Biagi è considerato tra i giornalisti italiani più impotanti del XX secolo. Nel 1991 Biagi ha vinto il "Telegatto" per il programma "I dieci comandamenti all'italiana", nell'ambito della categoria "giornalismo". Sul palco a consegnargli il premio c'erano Enzo Iannacci e Giorgio Gaber.



Giornalista per Il Corriere della Sera e poi per Repubblica, Biagi è stato per anni in Rai. "Linea Diretta", la trasmissione che approfondiva il fatto della settimana, è stata il suo programma più seguito dal pubblico.