"L'abbigliamento a righe e i pantaloni larghi dei Backstreet Boys sono di moda ancora oggi. Così come l'abitino con stampa floreale di Donna, il personaggio della serie tv Beverly Hills". Così l'esperta di moda Jo Squillo mette all'opera il suo occhio critico per valutare la moda di vent'anni fa: da Fiorello a Cristina D'Avena, passando per Beverly Hills e tanti altri, uno sguardo ai look che andavano più forte negli anni '90. Prima di iniziare la sua scrupolosa analisi, però, Jo Squillo ha anche un aneddoto su di sé: "Quando ho conosciuto Madonna, mi ha chiesto dove facessi shopping".