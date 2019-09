Ecco come nacque il tormentone estivo "What is love" di Haddaway

E' una di quelle canzoni che entra nella testa e non va più via. Si tratta di "What is love" il brano di Haddaway che è diventato un tormentone intramontabile. Nata nel maggio del 1993, la canzone è stata eseguita anche sul palco del "Festivalbar".



Sono passati 26 anni dalla sua uscita e "What is Love" continua ad essere una delle hit più ballate in discoteca. Il pezzo fu realizzato nel 1992 dai produttori Tony Hendrick e Junior Torello. In Italia il brano è rimasto primo in classifica per tre settimane di fila. Così di successo che nel 1993 è diventato anche la sigla del programma musicale estivo "Festivalbar".