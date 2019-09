Gli incredibili premi di "Ok il prezzo è giusto"

"OK, il prezzo è giusto!" è l'adattamento italiano di uno dei più longevi programmi della tv americana, il game-show "The Price is Right" ideato da Mark Goodson e Bill Todman. Condotto principalmente da Iva Zanicchi (1987-2000), esordisce però sotto la guida di Gigi Sabani (1983-1986) e mantiene la medesima struttura del format originale: dopo aver superato diverse prove, i finalisti si scontrano nel gioco delle vetrine per aggiudicarsi i ricchi premi contenuti al loro interno. Incredibili e a volte bizzarri, questi premi potevano passare da parure di gioielli a vacanze, da una Vespa a un intero soggiorno, arrivando anche a documentari sui cavalli nello sport. Voi cosa avrste preferito portarvi a casa?