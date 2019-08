Gli anni '90 sono stati una vera e propria miniera d'oro per molti generi: dal grunge al gangsta rap, dalla dancehall alla disco passando dal pop, in quel decennio c'è stato di tutto e ogni nota ci ha fatto ballare o cantare con entusiasmo.



Da "Zombie" dei Cranberries nel 1993 passando per "Sei un mito" degli 883 nel 1995, fino a "You Learn" di Alanis Morissette sempre nello stesso anno assieme a Raf e la sua "Sei la più bella del mondo", e poi ancora "Regina di cuori", "Giudizi Universali", "Truly Madly Deeply", "Torn", "Labyrinth" e molte altre che poete riscoprire in questo video, gli anni '90 hanno raccolto in un decennio hit, classici da karaoke e tanto ancora.