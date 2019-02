Festivalbar 1999, quando Fiorello intervistò Geri Halliwell: "Ecco perché ho lasciato le Spice Girls"

Ha suscitato grande clamore nella stampa e tra i fan, l'addio nel 1998 di Geri Halliwell al famosissimo gruppo musicale delle "Spice Girls"- dopo quattro anni assieme. Ospite al Festivalbar nel 1999, alla domanda di Fiorello e con l'aiuto di Alessia Marcuzzi nel ruolo di traduttrice, l'esuberante cantautrice ha ironicamente spiegato: "Le ho ho lasciate perché non volevano venire abbastanza in Italia, mentre io amo questo Paese e volevo essere qui". Come se il pubblico non fosse già in visibilio per la sua presenza, questa risposta ha scaldato una volta di più gli animi dei suoi fan.