Elisabetta Canalis compie 41 anni: ecco quando era una velina di "Striscia la Notizia"

Gli anni che passano per Elisabetta Canalis non sono un problema. Nata a Sassari, il 12 settembre del 1978, l'ex velina quest'anno compie 41 anni, ma continua a essere una donna bellissima e carica di fascino. La showgirl ha ottenuto popolarità a partire dal 1999 quando, insieme a Maddalena Corvaglia, ha ricoperto il ruolo di velina del tg satirico di Canale 5, "Striscia Notizia".



Dopo una relazione con l'atore George Clooney, la Canalis si è sposata il 14 settembre 2014 con il medico chirurgo Brian Perri. Da questa unione è nata la figlia Skyler Eva, e i tre attualmente vivono a Los Angeles.



Nel 1999 il programma di Italia 1 "Fuego" è andato negli studi di "Striscia la Notizia" per conoscere le nuove veline. La giovanissima Elisabetta, nonostante l'imbarazzo delle prime volte davanti alle telecamere, si è mostrata da subito carica di entuasiamo e grinta.