Buon compleanno Mickey Rourke: la star di Hollywood spegne 67 candeline

Mickey Rourke, la star hollywoodiana celebre per film come "Nove settimane e mezzo", "Sin City" e "The Wrestler", festeggia 67 anni.



Nato a Schenectady (nello stato di New York) il 16 settembre 1952, l'attore è stato ospite durante la prima puntata di "Live - Non è la d'Urso", dove si è raccontato a tutto tondo: dagli aneddoti legati alle ruggini con il collega Robert De Niro fino alle critiche rivolte a Trump, passando dalla commozione parlando del figlio di una sua dipendente e dallo spogliarello di Aida Yespica, ispirato alla famosa scena con Kim Basinger.



Per l'occasione, rivediamolo dunque sul palco dei Telegatti nel 1992, quando aveva premiato Lorella Cuccarini, assistendo alla sua versione dello strip-tease.