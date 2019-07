Compie oggi 46 anni Christian "Bobo" Vieri, ex attaccante, nono marcatore della storia nerazzurra che con la sola maglia dell'Inter ha segnato 123 gol in 190 presenze. Bob-gol è stato anche soprannominato lo "zingaro del calcio" per aver militato in ben tredici squadre diverse, conquistando un campionato italiano (1996-1997), una Supercoppa italiana (1998), una Coppa Italia (2004-2005), una Coppa Intercontinentale (1996), una Supercoppa UEFA (1996) e una Coppa delle Coppe (1998-1999). Nella Nazionale ha contato 49 presenze e 23 reti, partecipando a due Mondiali (1998 e 2002) e un Europeo (2004).



Christian Vieri ha avuto diversi flirt e bellissime donne al suo fianco ma sono tre le storie d’amore più importanti che hanno segnato la sua vita privata: Elisabetta Canalis dal 2001 al 2004, un rapporto che aveva fatto innamorare il pubblico con il solito cliché calciatore-velina; Melissa Satta dal 2006 al 2011, una storia andata avanti tra alti e bassi; infine Costanza Caracciolo, alla quale si accompagna dal 2017 e che nel novembre 2018 ha dato alla luce la piccola Stella. Successivamente, il 18 marzo del 2019, i due si sono sposati a Villa Litta Modignani (Milano) in gran segreto.



In occasione del suo compleanno lo ricordiamo più giovane di vent'anni - e mezzo nudo - quando si prestò per la sigla di "Mai Dire Gol".