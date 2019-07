Tanti auguri di buon compleanno a Martina Colombari

A soli 16 anni la sua bellezza aveva lasciato il segno e proprio grazie al suo fascino era stata eletta Miss Italia. Da quel 1991, Martina Colombari ha collezionato un successo dopo l'altro, mostrando ottime qualità anche come attrice e conduttrice televisiva.



Dopo aver iniziato a lavorare nel mondo della moda, la Colombari inizia a vestire anche i panni di conduttrice: come dimenticarla al timone di "Vota la voce" o a "Controcampo". E se al cinema si afferma nella pellicola di Carlo Vanzina, "Vip", sul piccolo schermo interpreta Gioia Capello nella fiction "Carabinieri" e diventa protagonista della seconda stagione de "I Cesaroni".



Per la carriera, però, Martina Colombari non ha certamente rinunciato all'amore: dal 2004 è sposata con l'ex calciatore del Milan Alessandro Costacurta ed è mamma di Achille.



Oggi la showgirl spegne 44 candeline e in questo giorno speciale vogliamo omaggiarla con un'intervista rilasciata a "Fuego" nel 2000.