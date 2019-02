Considerato uno dei simboli rock degli anni '90, autore di brani incredibili, sensuale e romantico nei pezzi più lenti ma molto più "selvaggio" in quelli rock, Lenny Kravitz ha calcato il palco del "Festivalbar" mandando in visibilio il pubblico con la sua "If You Can't Say No". Cantautore, polistrumentista, produttore discografico ed attore statunitense, Kravitz è nato il 26 maggio del 1964 e nel corso della sua carriera ha donato un contributo immenso alla sua generazione ed è uno di quei musicisti il cui livello non va mai al di sotto della qualità assicurata da anni di esperienza.