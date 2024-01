Sparo Capodanno, tapiro d'oro a Emanuele Pozzolo: "Parlerò con i magistrati al momento opportuno"

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d'oro a Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d'Italia (al momento sospeso dal partito) proprietario della pistola da cui, a una festa di Capodanno a Rosazza, è stato esploso il colpo che ha ferito Luca Campana, elettricista trentunenne.

Nonostante Campana abbia dichiarato a Striscia che "l'arma è stata tirata fuori dall’onorevole, la maneggiava lui", Pozzolo ha sempre negato di aver sparato e anche in questa occasione, intercettato da Staffelli a Vercelli, si trincera dietro a un no comment: "Ricevo il Tapiro con gratitudine, ma magari ve lo restituirò, chi lo sa? Per tutto il resto, parlerò con i magistrati al momento opportuno". "Quindi il prossimo Capodanno con il mitra?", lo incalza l’inviato di "Striscia". "Non lo so…", taglia corto il deputato, a cui, intanto, è stato revocato il porto d'armi dalla prefettura di Biella.