Caso Pozzolo, parla il deputato: "Dirò ai magistrati chi ha sparato, non sono stato io"

Dopo la sospensione dal gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzolo torna a parlare in un'intervista a La Repubblica.

Si dice "sereno", speranzoso "che la verità dei fatti emerga" e "convinto che l'incidente verrà qualificato come tale". Il deputato è indagato per lesioni aggravate a causa di quanto accaduto a una festa di Capodanno a Rosazza (Biella), dove un colpo partito dalla sua pistola ha ferito alla gamba il 31enne elettricista Luca Campana, genero del capo scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Pozzolo, però, ribadisce ancora una volta di non essere stato lui a sparare e attende di parlare con la magistratura per esporre la sua versione dei fatti. Sulla sospensione dal gruppo parlamentare, il deputato afferma: "Ne prendo atto e lo accetto".