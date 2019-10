Sorpresa per Ciro Ferrara, ad "Amici Celebrities" arriva il padre

Sorpresa ad "Amici Celebrities" per Ciro Ferrara: in studio arriva il padre e i due si esibiscono in un duetto sulle note di “O surdato ‘nnammurato”, in napoletano.

“Sono figlio d’arte, devo dirlo”, scherza Ciro, riferendosi al calcio ma anche al canto. “Vederti in tv a cantare mi fa uno strano effetto perché come ben sai l’artista in famiglia non sei tu – ha infatti scritto il papà per lui, in una lettera recitata in studio da Maria De Filippi - Mamma suona al pianoforte, io mi diletto a cantare in un coro. Forse, per onestà, dovrei esserci io sul palco”, ha aggiunto scherzando.