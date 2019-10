"Amici Celebrities", la gara entra nel vivo: ospiti Al Bano e Annalisa

Ad "Amici Celebrieties" la corsa per la vittoria si fa sempre più avvincente. La gara entra infatti nel vivo e nel corso della terza puntata, in onda sabato 5 ottobre in prima serata su Canale 5, scopriremo i nomi dei sei vip che proseguono la sfida. Ospiti in studio Al Bano, Annalisa, Stash and the Kolors e Benji e Fede.