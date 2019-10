Chiara Giordano dopo "Amici Celebrities": "Ballo da sola, ma Raoul fa il tifo per me"

E' finita presto l'avventura di Chiara Giordano ad "Amici Celebrities", ma l'ex moglie di Raoul Bova continuerà a ballare da sola (almeno per ora). "Mi sono divertita. Ho rifiutato tante proposte in tv ma ho accettato perché i programmi di Maria De Filippi sono puliti", ha svelato a "Chi". "Raoul ha fatto il tifo per me. Lui e i miei figli sono felici che abbia accettato quest'avventura"

La danza è stata quasi una terapia per lei, dopo la fine del matrimonio con Bova durato 13 anni da cui sono nati due figli. "Da quando ballo mi piaccio di più. Mi sento più femminile, cosa che prima non succedeva. Mi ha insegnato ad avere pazienza e ad affrontare i problemi, facendomi aiutare dal tempo come nelle coreografie", ha raccontato. "Sono single, ma in pista è come se vivessi una storia d'amore".

E' stato proprio con il ballo che ha conquistato Raoul: "Eravamo a casa con due amici. A un certo punto ho iniziato a ballare il ‘Meneito’ e lui credo che si sia sentito un ragazzo normale che guardava una ragazza semplice, che non aveva velleità artistiche o professionali ma pensava alla sua laurea. Semplici: come eravamo noi". E chissà che anche il prossimo compagno non lo conquisti a passo di salsa. "I corteggiatori, soprattutto ora, sono aumentati. Aspetto senza fretta l'uomo che mi farà sballare o se volete.... ballare"