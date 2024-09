L'ex concorrente de "L'Isola dei Famosi" Sonny Olumati: "A 38 anni non ho ancora ottenuto la cittadinanza"

Il coreografo e attivista ha parlato dei problemi avuti con la sua richiesta: "Prima era stata persa la pratica - ha detto -. Poi, mi avevano chiamato perché mi era stato dato il decreto ma una volta arrivato lì il decreto per poi fare il giuramento non c'era". Olumati ha sottolineato di avere i requisiti per diventare cittadino italiano da circa vent'anni: "Essendo nato e cresciuto in Italia avevo i requisiti stabiliti dall'articolo 4 della legge 91/1992. Questo articolo prevede una finestra di un anno per richiedere la cittadinanza, se salti questa finestra devi appellarti all'articolo 9 ma la strada si complica ulteriormente. Siamo tantissimi in questa situazione, quasi due milioni in Italia, 64 mila solo a Roma".