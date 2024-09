Tajani: "Serve una riforma sulle regole della cittadinanza"

Innanzitutto "dobbiamo puntare sulla crescita, sul taglio del cuneo fiscale, sull'aiuto alle mamme lavoratrici non solo dipendenti ma anche le partite Iva, sulla pensione minima e sui giovani. Dovremo rifinanziare il fondo per la copertura dei mutui per la prima casa per i giovani sino ai 36 anni", ha proseguito il segretario nazionale di Forza Italia.