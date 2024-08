Ius Scholae, il mondo della scuola è a favore della riforma: tra studenti, docenti e genitori il 60% la approverebbe a occhi chiusi

Sappiamo che la questione migratoria ha proporzioni diverse sul territorio nazionale, con il Nord “campione di accoglienza” in termini di presenze di alunni di origine non italiana a scuola. Eppure dal sondaggio non emergono grandi differenze su scala nazionale: ovunque la maggioranza applaudirebbe il varo del provvedimento. Con un picco nelle regioni del Sud, dove il 68% degli intervistati ritiene assolutamente giusto un cambiamento del genere e un altro 16% lo avalla con riserva. Mentre al Nord e al Centro ad appoggiare a occhi chiusi la riforma è, in entrambi i casi, circa il 60% (un ulteriore 20% potrebbe unirsi a loro dopo aver approfondito la questione).