Soleil Sorge: "Gioco a sedurre, ma cerco un uomo solido"

Soleil Sorge è la vera mattatrice dell'ultima edizione del " Grande Fratello Vip ". Al settimanale "Chi" l'influencer si racconta senza veli. Dall'esperienza nella Casa più spiata d'Italia alla nuova avventura come opinionista a " La Pupa e il Secchione show ": "Sono una Pupa con l'anima", giura.

"Isola dei famosi 2022", per i naufraghi è partita la caccia al fuoco

"Mi attaccano perché fa comodo - prosegue - ma ho già dato luce ad altre persone in questi sei mesi, ora gioco un'altra partita". Naturalmente si riferisce agli scontri con Mila Suarez e Maria Laura De Vitis, che nel reality condotto da Barbara d'Urso non perdono occasione per attaccarla: "Si sono messe d'accordo", sottolinea.

Quanto ad Alex Belli, con il quale ha flirtato nella Casa e baciato più volte, spiega: "Se voglio una cosa me la prendo, sono una primadonna, ma ho dei valori e prima di tutto c'è il valore della sincerità. Mi sono sorpresa di come, per amicizia, io abbia messo da parte l'orgoglio".

TI POTREBBE INTERESSARE: