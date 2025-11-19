I Simpsons, dopo 35 stagioni uno dei personaggi più longevi muore improvvisamente

A margine dell'episodio, il co-showrunner Matt Selman ha commentato la scelta con il consueto spirito meta-televisivo: "Poiché gli episodi futuri dei Simpson sono tutte fantasie speculative, sono tutti diversi ogni volta. Marge probabilmente non sarà mai più morta. È un fottuto paradosso, ma la gente lo accetta comunque. La storia e i personaggi vengono prima: le regole da universo cinematografico devono restare in secondo piano". Un paradosso che, ancora una volta, definisce la forza della serie: I Simpson trattano la linearità come un'opzione, non un obbligo. Eppure, nel mondo in cui la morte è spesso temporanea, questa perdita definitiva ha ricordato al pubblico quanto anche i personaggi minori facciano parte della memoria collettiva di Springfield.