I Simpson "uccidono" uno dei protagonisti

La puntata prosegue con i "servizi per gli anziani" di Springfield portano Homer in Florida dopo che Lisa presenta un reclamo sulle condizioni di vita e del padre. Successivamente Lisa scopre una lettera di Marge che "deve essere aperta dopo la mia morte", e che contiene il suo testamento emotivo. Una giovane Marge si rivolge alla telecamera e parla dello scenario "molto improbabile" che muoia prima di Homer. Implora i suoi figli di mantenere un rapporto stretto e, per onorare la sua memoria, Lisa e Bart si riuniscono per riportare a casa Homer. Marge viene mostrata mentre osserva soddisfatta da una nuvola l'impresa dei figli, prima di dirigersi in paradiso con la leggenda dei Beatles Ringo Starr. Non è chiaro come o quando Marge Simpson muoia nella saga dei Simpson, ma sappiamo che la sua morte precederà quella del marito Homer.