Simpson per sempre: per il loro "papà televisivo" la serie non avrà un finale

Selman ha poi precisato a The Wrap: “La serie non dovrebbe cambiare. I personaggi si resettano ogni settimana. È come il Giorno della Marmotta, ma loro non lo sanno e non muoiono così spesso. Se la serie dovesse finire un giorno, non avrebbe un finale: l’ultima puntata sarebbe un classico episodio dedicato alle vicissitudini della famiglia. Probabilmente ci sarebbe qualche piccolo easter egg qua e là, ma nessun addio ufficiale”.

In effetti, nel corso degli anni il futuro di Homer e famiglia è stato immaginato più volte, con storyline che raccontavano il lutto degli altri personaggi e che si candidavano a possibili finali per la serie; ciononostante, lo show riprendeva nell’episodio successivo come se nulla fosse accaduto, ripartendo da capo in un ciclo senza fine. Le parole di Selman ora lo confermano: la fine dei Simpson è ancora molto lontana.