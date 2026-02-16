Simpson per sempre: per il loro "papà televisivo" la serie non avrà un finale
Secondo quanto affermato dallo showrunner Matt Selman, l’iconica serie è destinata a non avere una conclusione vera e propria: ecco perché
© ufficio-stampa
Pochissime serie televisive possono dirsi iconiche quanto quella riguardante la famiglia Simpson, ancora meno sono tanto longeve. Dal suo debutto in prima serata nel 1989, lo show ideato da Matt Groening oggi è arrivato alla 37esima stagione (ma è stato confermato fino alla 40esima) con oltre 800 episodi all’attivo, e il finale sembra ancora lontano. Anzi, secondo le parole dello showrunner Matt Selman, il finale potrebbe non arrivare proprio mai.
La fine dei Simpson? No grazie
Secondo quanto raccontato da Selman ai microfoni di The Wrap, Homer, Bart, Lisa, Maggie e Marge avranno ancora vita lunga: nei suoi piani, infatti, non vi sarebbe alcun finale della serie, nemmeno dopo la 40esima stagione. “Circa un anno e mezzo fa abbiamo realizzato un episodio (il 36x01, “Il compleanno di Bart”) che era una specie di parodia del classico finale di serie. Abbiamo inserito ogni possibile concept per un’ultima puntata in un unico episodio: è stato un po' il mio modo di dire che non ne faremo mai una vera e propria”, ha raccontato lo showrunner.
Per realizzare l’episodio in questione, la produzione ha scelto di utilizzare l’intelligenza artificiale, andando a mettere in scena tutta una serie di situazioni che avrebbero potuto creare un finale di serie adeguato: dalla morte del signor Burns alla chiusura del bar di Boe. Tuttavia, l’idea non era assolutamente quella di dare un finale vero e proprio alla serie, ma anzi farne una parodia.
Al lancio dell’episodio Selman aveva raccontato al New York Post: “La serie non è destinata a finire. Mettere in scena una conclusione sdolcinata e scadente, come fa la maggior parte delle altre serie, sarebbe davvero noioso. Quindi ne abbiamo fatta una esagerata, per così dire”.
Un ciclo senza fine
Selman ha poi precisato a The Wrap: “La serie non dovrebbe cambiare. I personaggi si resettano ogni settimana. È come il Giorno della Marmotta, ma loro non lo sanno e non muoiono così spesso. Se la serie dovesse finire un giorno, non avrebbe un finale: l’ultima puntata sarebbe un classico episodio dedicato alle vicissitudini della famiglia. Probabilmente ci sarebbe qualche piccolo easter egg qua e là, ma nessun addio ufficiale”.
In effetti, nel corso degli anni il futuro di Homer e famiglia è stato immaginato più volte, con storyline che raccontavano il lutto degli altri personaggi e che si candidavano a possibili finali per la serie; ciononostante, lo show riprendeva nell’episodio successivo come se nulla fosse accaduto, ripartendo da capo in un ciclo senza fine. Le parole di Selman ora lo confermano: la fine dei Simpson è ancora molto lontana.