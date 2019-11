Simona Ventura: "Sono tornata in barba alle cattiverie di certe colleghe" 

Simona ti preferisci rossa o bionda?

Rossa negli Anni 80, oggi mi vedo bionda, così sarà per sempre. Poi il biondo aiuta in tv, per questo ci vedi tutte bionde, addolcisce.



Hai usato l'hastag come indice, il linguaggio dei social...

Moderno, non volevo fare una cosa nostalgica. E' stato un percorso a ritroso sulla memoria. Se ci pensi tendiamo a cancellare la memoria storica e culturale, quella di ognuno di noi. Dimentichiamo subito. Dopo 24 ore una foto nelle storie di Instagram si cancella. Io invece volevo fermare dei momenti, recuperare le radici.



In un momento in cui Simona si propone in una chiave nuova guarda al passato?

Volevo solo recuperare la mia energia. Se ci pensi andando in Rai ho fatto una scelta molto azzardata, che però ha pagato.



Non ti è dispiaciuto lasciare "Temptatation Island Vip"?

Eccome. E' un programma che amo molto e Maria e tutto il gruppo Fascino mi mancano moltissimo. Ma in questo momento avevo bisogno di recuperare le energie di cui ti parlavo prima.



Hai sempre voluto fare tv?

Negli Anni 80 non sapevo cosa volevo essere, ma quello che non volevo essere. Venivo da Chivasso e non da Milano, volevo lavorare in tv e non sapevo come fare. Di una cosa però vado fiera: non ho mai calpestato i miei sentimenti e i miei valori. Poi nell'87 ho cominciato a lavorare con Magalli e non mi sono più fermata.



Non parli di amore...

Ma non volevo parlare delle mie vecchie storie, tutti sanno tutto di me. I giornali di gossip mi hanno dedicato tanta attenzione in questi anni, non volevo rimarcare...



Parli del sesso però...

Che è arrivato tardi. Però poi recuperato. non sono sta li come una scema (ride, ndr).

Il primo bacio?

A 16 anni, sono stata tirata per la giacchetta, Mia madre mi aveva preparato con grande attesa. Era un evento epico, così non era mai temo per me. Vuoi sapere la verità?



Dimmi...

Negli anni a venire ho fatto sempre poco, ho fatto l0 zero virgola zero di quello che avrei potuto fare. Sono una donna di altri tempi, non ci posso fare niente.



A proposito di donne, sei sempre stata solidale con le colleghe, ti è tornato indietro?

La mie più grande nemiche sono sempre state le donne dello spettacolo. Ho cominciato negli Anni 90 la Giallapa's, erano tutti uomini e mi hanno subito molto incluso. Io sono sempre stata fedele a me stessa. Sono una brava persona, forse sono troppo buona. Alcune donne sono ossessionate da me, ma sono fatti loro. Io non scalpito per avere mille programmi, mi basta fare le cose che mi piacciono e farle bene.



La più grande fortuna?

Il regalo più grande è stata la vita di mio figlio Niccolò.



Se ci fossero stati i social nei tuoi anni d'oro?

Ci penso spesso e mi mangio le mani, Mannaggia. Con tutto il rispetto per Chiara Ferragni io avrei monetizzato il mondo e forse mi sarei potuta permettere un attico in Duomo. Forse avrei guadagno di più e avrei perso altre cose...



Nelle tue trasmissioni venivano ospiti come Lady Gaga ed Amy Winehouse...

Senza essere pagate. In tutta europa sapevano che il programma era di qualità e venivano. Eravamo una eccellenza. Tutta italiana.



Come si vede Simona nel futuro?

Mi metto sempre alla prova, E'partita la mia casa di produzione, costruisco tutto mattone dopo mattone.. Sono serena perché sono tornata a giocare nel campionato dove ho sempre giocato. M ami piacerebbe fare anche scouting e sto scrivendo un reality che porta il mio nome. vacanze?



E l'amore?

Con Giovanni (Terzi, ndr) è l'amore della maturità. Siamo una grande famiglia allargata. Pensa che per le feste di Natale andremo tutti in vacanza in Egitto, con mia sorella, i figli, mamma, papà il mio ex marito Stefano Bettarini e la sua nuova compagna. Tutti insieme appassionatamente.



