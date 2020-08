Simona Ventura e la tenera dedica ai figli: "Siete sempre stati l'essenza della mia vita"

Simona Ventura sta passando l'estate in famiglia e via social condivide con i follower gli scatti dei suoi tre "gioielli". I figli Giacomo, Niccolò e Caterina si mettono in posa vicini per una foto ricordo, ma una risata improvvisa rende lo scatto ancora più genuino. "Siete sempre stati l’essenza della mia vita e sempre lo sarete. Non scordatevelo mai", commenta la conduttrice felice.

La famiglia Ventura si è concessa il giusto relax a Rimini, per ritagliarsi un po' di tempo insieme, prima di riprendere con la routine, il lavoro e la scuola. Senza dimenticare l'imminente matrimonio tra la conduttrice e il giornalista Giovanni Terzi. "Mettersi in posa e poi... la risata che arriva spontanea e se possibile, la mamma vi ama ancora di più".

La riviera romagnola è solo una delle loro tappe tutte made in Italy. Prima sulla riviera ligure, ad Alassio, poi in Puglia, Ferragosto a Rimini per poi spostarsi a Camugnano, sugli Appennini bolognesi. Una vacanza formato famiglia, dopo aver superato senza incidenti la quarantena.

"Il lockdown è stato la prova del nove. Siamo stati per oltre un mese chiusi in casa io, Giovanni, i miei figli, i suoi figli e due cani. Non ho mai vissuto un’esperienza così forte", aveva raccontato la Ventura qualche tempo fa a "Chi".