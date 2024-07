Dalla storia di affidamento della figlia di Simona Tagli alla malattia di Costantino Vitagliano: le confidenze dei vip a "Verissimo"

Poco prima di Natale, a "Verissimo", Ilary Blasi aveva parlato della fine del suo matrimonio con Totti. Dopo aver difeso la sua relazione dalle voci che si rincorrevano sulla crisi tra i due proprio in quello studio, Ilary Blasi si è confidata con l'amica Silvia Toffanin: "Io ho fatto di tutto per salvare il matrimonio, tutto quello che una moglie e una madre dovrebbe provare a fare". Blasi ha parlato di tradimenti vecchi e nuovi che avrebbero scalfito il loro rapporto: "Probabilmente in questi vent'anni ci sono state altre relazioni - ha detto nella sua intervista -, è quello che Roma mi ha fatto capire implicitamente. A me, però, non sono mai arrivate prove concrete, nessuno mi ha mai detto nulla. In cuor mio, a oggi, penso mi abbia tradita altre volte". A giugno del 2023 la conduttrice di "Battiti live" ha dichiarato di aver avuto la prova definitiva sulla fine della sua storia: "Una volta terminata L'isola dei famosi (2023, ndr) mia figlia Isabel mi dice che era stata a pranzo fuori con delle persone, degli amichetti: ho unito i puntini e ho capito". Da quel momento la decisione di assoldare un investigatore privato per ottenere prove e far confessare Totti. "Quando ci siamo confrontati, ha continuato per un po' a negare, alla fine si è arreso", racconta Blasi, ammettendo di essersi sentita da un lato molto delusa e dall'altro finalmente libera.