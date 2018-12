Silvia Provvedi: “Corona? Non mi serve averlo nella mia vita”

È una Silvia Provvedi a tutto tondo quella che si racconta ai microfoni di Silvia Toffanin. L’ultima Donatella eliminata, proprio a un passo dalla finale, si è dovuta confrontare con diverse sfide all’interno della Casa del Grande Fratello VIP e anche on il fantasma di Fabrizio Corona, suo ex che è andata anche a trovarla. Ora però le cose sono cambiate: “Fabrizio? Non voglio neanche averlo come amico, è una persona che non mi serve nella mia vita”. Dopo l’attacco all’ex fotografo dei vip – che comunque invece viene sempre difeso per i suoi guai con la giustizia “Credo sempre alla sua innocenza” – Silvia parla anche di Malefix: “è una persona che ho conosciuto prima di entrare nella Casa, mi ha rubato il cuore. Posso dire di essere fidanzata. Non so sarà l’uomo della mia vita, ma lo sto scoprendo”. Poi torna anche sulle liti con Cecchi Paone: “Non si è mai scusato per le sue parole. Ho fatto a meno di lui per 25 anni, ne farò a meno per i prossimi 25 senza problemi”.