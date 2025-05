"Lo show dei record", il pesce rosso che sa guidare: percorre 12 metri in una mini auto a sensori

Anche un pesce rosso può guidare. A "Lo show dei record" nella puntata di giovedì 15 maggio, il piccolo Blup ha realizzato un'impresa straordinaria: percorrere cinque metri su di un piccolo quattro ruote su cui era posizionata la sua vaschetta d'acqua. Come ci è riuscito? Grazie a dei sensori speciali in grado di dare una forza motrice al piccolo veicolo realizzato proprio per questo scopo.