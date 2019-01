Shane e Hanna, storia (vera) di un amore oltre i pregiudizi: su YouTube la web serie fa il boom in pochi mesi

Shane e Hannah, che stramba e bellissima love story! Instagram 1 di 15 Instagram 2 di 15 Instagram 3 di 15 Instagram 4 di 15 Instagram 5 di 15 Instagram 6 di 15 Instagram 7 di 15 Instagram 8 di 15 Instagram 9 di 15 Instagram 10 di 15 Instagram 11 di 15 Instagram 12 di 15 Instagram 13 di 15 Instagram 14 di 15 Instagram 15 di 15 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

I due si raccontano, tra faccende domestiche (vivono insieme in un appartamento a Minneapolis, nel Minnesota), viaggi, piccole e grandi difficoltà quotidiane e tanta ironia, per bandire le false percezioni che le persone hanno sulla loro relazione e sulla disabilità in generale: "Quando io e Hannah siamo in pubblico insieme, gli estranei abitualmente credono che siamo fratelli o che lei sia la mia badante o peggio ancora, mia madre...", racconta Shane, che è su una sedia a rotelle da quando aveva 2 anni.



Hannah lo ha conosciuto guardando un documentario in cui si parlava di lui, che scrive libri e partecipa attivamente a conferenze e dibattiti sulla disabilità. "Di Shane ho apprezzato il senso dell'umorismo e la capacità di scrittura, ma ho anche subito pensato che fosse molto carino...", racconta Hannah, che lo ha voluto incontrare subito in Pennsylvania, dove lui viveva. Dopo quattro giorni trascorsi insieme i due hanno deciso di cominciare una relazione a distanza per poi dover ammettere di essersi innamorati l'una dell'altro.



Dal 2018 Shane e Hannah vivono insieme nel Minnesota, sono una coppia, stramba, insolita e un po' male assortita, ma sono innamorati e decisi a rompere tutti i tabù su ciò che è normale e ciò che non lo è. Su Instagram pubblicano tantissimi scatti insieme, al mare, in città, in estate o in inverno, Shane sulla sua sedia a rotelle, Hannah accanto a lui, sorridono, si baciano... sfondando un muro di pregiudizi e stereotipi.