Serie tv piratate, "The Walking Dead" è la più scaricata

Con "Game of Thrones" fuori dai giochi (nel 2018 non è infatti andato in onda nessun episodio) gli zombie di " The Walking Dead " si sono presi la rivincita e accaparrati il titolo di serie tv più scaricata illegalmente dell'anno . Una novità, dopo sei anni di dominio incontrastato dell'universo fantasy ideato da George R.R. Martin. "Torrent Freak" ha stilato la classifica dei titoli più amati dai pirati che, in un modo o nell'altro, rispecchia anche il loro successo presso il pubblico televisivo.

L'eterno secondo "The Walking Dead" si è finalmente guadagnato la medaglia d'oro con la nona stagione. Al secondo posto "The Flash", arrivato alla quinta stagione, mentre a chiudere il podio troviamo la veterana "Big Bang Theory". Si tratta dell'ultima stagione della sit-com sulla combriccola di nerd, che dopo dodici anni chiude i battenti per gli ascolti sempre più deludenti.



Appena fuori dal podio la serie storica "Vikings", seguita dalla new entry "Titans" con protagonisti i supereroi dell'universo DC Comics. Al sesto pesto troviamo un altro supereroe, il Freccia Verde di "Arrow". A metà classifica i fratelli cacciatori di demoni di "Supernatural" e il fantawestern "Westworld". A chiudere la top ten troviamo il superteam di "DC's Legends of Tomorrow" e gli avvocati in giacca e cravatta di "Suits".