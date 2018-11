L'ultima stagione di "Game of Thrones" arriva ad aprile

Attraverso un teaser trailer, la HBO ha rivelato che l’ottava e ultima stagione di “Game of Thrones" verrà trasmessa a partire dall’aprile 2019. Ancora nessuna novità per il momento su trama e immagini inedite: il video pubblicato dal canale televisivo americano mostra solo il montaggio di alcune brevi sequenze già note ai fan, accrescendo ulteriormente il pathos per la messa in onda imminente.