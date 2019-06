Sergio Arcuri e la compagna Valentina: “Aspettiamo un figlio ma non vogliamo sapere il sesso”

A “Pomeriggio Cinque” Sergio Arcuri e la compagna Valentina hanno annunciato di aspettare un figlio. La coppia, che è al quinto mese di gravidanza, ha confessato però di non conoscere ancora se sarà un maschio o una femmina e di volere, almeno per ora, godersi la sorpresa: “Per ora abbiamo deciso di non sapere il sesso ma non sappiamo se riusciremo a resistere”.



I due, insieme da due anni, sorridenti e innamorati hanno anche raccontato la felicità che tutta la loro famiglia sta provando, in particolare Manuela Arcuri, sorella di Sergio: “Sta impazzendo per il nome e ogni giorno manda un sms, invece del buongiorno mi invia due o tre nomi”.