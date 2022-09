Selvaggia Roma: "Ho perso la mia bambina, mi tengo stretto il mio dolore"

Una confessione dolorosa affidata a una storia di Instagram in cui l'influencer, già l'ex concorrente del " Grande Fratello Vip " e di " Temptation Island ", scrive: "Il cuore della nostra piccola non batteva più, mi tengo stretto il mio dolore".

"E' una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare - prosegue - purtroppo questa mattina in una visita di routine dalla ginecologa si sono accorti che il cuore non batteva più. Vi prego di rispettarci".

Il 21 luglio Selvaggia Roma sempre sui social aveva fatto un annuncio a sorpresa. Era felice di condividere con i follower una notizia così bella per la sua vita, ovvero quella di aspettare il suo primo figlio dal compagno Luca Teti. "Sono grata alla vita di avere accanto un papà come te. Sono felice come non mai amore mio di dare alla luce nostro o nostra figlia. Sperando che la vita ci regali questo figlio/a sano e salvo. Sono così felice, così emozionata e così curiosa del futuro che verrà", scriveva.

Allo stesso tempo Selvaggia Roma aveva confessato di essere molto preoccupata per un’infezione che l’ha colpita durante questi mesi di gravidanza: il citomegalovirus, un virus molto comune che in genere si presenta in forma asintomatica, ma che può avere ripercussioni più gravi se contratto da una donna in dolce attesa.

Per Selvaggia Roma si apre quindi un'altra pagina dolorosa della sua già difficile vita, come lei stessa l'ha spesso definita. Riferendosi probabilmente alla sua infanzia, alla separazione dei genitori e all'abbandono da parte del padre, di cui più volte ha parlato in televisione. Ma non solo. Selvaggia Roma si è fatta conoscere dal grande pubblico per la sua storia con Francesco Chiofalo, oggi al fianco di Drusilla Gucci. I due hanno avuto una relazione molto lunga ma piuttosto burrascosa, come hanno dimostrato durante la loro partecipazione a "Temptation Island". Ora ha voltato pagina con l'atleta Luca Teti. I due stavano per diventare genitori, e oggi si chiudono nel loro dolore e chiedono "rispetto".

Il citomegalovirus è un virus molto comune che fa parte degli herpes virus. Ma la sua pericolosità diventa alta nelle persone immunodepresse e le donne in gravidanza. Proprio quest'ultime rischiano di contagiare il feto creandogli danni seri. Una volta contratto il citomegalovirus rimane nell'organismo tutta la vita e si riattiva quando il sistema immunitario si indebolisce. In gravidanza il citomegalovirus potrebbe intaccare il feto arrivando a provocare un parto prematuro, un aborto spontaneo o addirittura una morte fetale. I rischi sono più elevati in caso di infezione primaria da parte della madre ovvero se è la prima volta che contrae il virus.