Secondo appuntamento con "Back to Scool", tra i "Ripetenti" Flavia Vento e Benedetta Mazza

Martedì 11 gennaio in prima serata su Italia 1, secondo appuntamento con “Back to school”, il nuovo programma condotto da Nicola Savino che farà rifare l’esame di quinta elementare a 25 big della tv, della musica e dello sport. Questa settimana, i Ripetenti costretti a tornare sui banchi di scuola che si metteranno in gioco saranno: Benedetta Mazza, Jonathan Kashanian, Random, Scintilla e Flavia Vento. Inoltre, “rimandato” dalla puntata precedente, Nicola Ventola.