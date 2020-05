Faccia a faccia per Antonella Elia ed Enrica Bonaccorti tra vecchie ruggini e nuove polemiche

Tra Antonella Elia ed Enrica Bonaccorti non c'è mai stato feeling. Fin dai tempi di " Non è la Rai ". Quando era dentro la casa del " Grande Fratello Vip ", la Bonaccorti a " Live non è la d'Urso " l'ha attaccata definendola "inaffidabile" e la showgirl ha risposto per le rime dalle pagine di " Chi ": "Non era materna con me, aveva più amicizia con Yvonne Sciò , le davo fastidio". Dopo anni di incomprensioni le due si sono ritrovate faccia a faccia da Barbara d'Urso .

Enrica prima fa mea culpa e ammette che "inaffidabile è una brutta parola", poi argomenta le sue paorle: "Ho giudicato il tuo comportamento al GF. Le tue provocazioni erano ridicole così come erano forti le tue reazioni".

Poi la Bonaccorti entra nel vivo e torna a parlare del periodo di "Non è la Rai": "Non sono stata materna? Sono quella che sono. Per certi versi non riesco a capirti, nonostante io ti apprezzi artisticamente".

La risposta, piccata, di Antonella non si è fatta attendere: "Hai tutto il diritto di esprimere la tua opinione, mi dispiace però aver letto certe cose. Evidentemente tra noi non c'è compatibilità caratteriale perciò probabilmente non vedi ciò che altre persone fortunatamente vedono in me". Pace fatta?

