"Grande Fratello Vip", la vendetta di Patrick contro Antonella

Non ci si annoia di certo nella Casa del " Grande Fratello Vip ". Per i coinquilini è sempre il momento buono per organizzare uno scherzo ai danni dei propri compagni d'avventura. Se di solito è Antonella Elia a scatenarsi contro Sossio Aruta e Patrick Ray Pugliese , stavolta è quest'ultimo a ordire un piano perfetto ai danni della showgirl.

Dopo il gavettone con cui la Elia aveva colpito i Sossio e Patrick, Pugliese è passato al contrattacco. Ha aspettato il momento adatto per mettere in pratica la sua vendetta, che è stata esemplare. "Armato" di un bicchiere pieno d’acqua in una mano e di uno con del terriccio nell'altra, ha atteso nell'ombra un momento di distrazione di Antonella per poi ovesciare il tutto sulla sua testa. E non è finita qui: non contento del suo piano, riuscito alla perfezione, ha alzato la posta e. con la complicità di Sossio, ha preso la donna e l'ha gettata in piscina, tra grida divertite e risate. Lei la prende con filosofia e. a mollo insieme a Paolo Ciavarro, inizia a cantare e ballare, deridendo gli altri due per aver sporcato la vasca di terra.

Ora che sono rimasti in pochi, i vip nella Casa vanno d'amore e d'accordo e tra loro regna l'armonia. In attesa di sapere chi sarà il vincitore di questa edizione, Antonella, Aristide, Denver, Paola, Patrick e Sossio trascorrono le giornate in allegria, tra videogiochi, tuffi in piscina e allenamenti.