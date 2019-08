La vicenda di Pamela Prati e Mark (o Marco) Caltagirone è stata al centro di diverse discussioni nei salotti dei programmi televisivi, soprattutto in quelli di Barbara d'Urso. Anziché districarsi, però, la questione si è complicata rivelazione dopo rivelazione al punto da rendere difficile capire chi sia coinvolto e cosa sia successo esattamente. Di certo sappiamo che "lo sposo" Mark è sempre stato un fantasma creato ad arte ai danni di Pamela Prati, inizialmente convinta della sua esistenza. A tal punto che in una diretta di "Live - Non è la d'Urso" ha ribadito l'esistenza del fidanzato, difendendo la propria posizione fino a quando, stanca delle continue insinuazioni, si è alzata e ha abbandonato lo studio.



In seguito all'intervista sono emerse numerose altre indiscrezioni, partecipanti spesso involontari alla vicenda e nuove trame per questa soap opera televisiva che sembra essersi fermata soltanto per una pausa estiva. Che ci siano altri retroscena in arrivo?