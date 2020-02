"Sbavi per ogni ragazzo", le accuse di Sonny Di Meo contro Sara Amira

"Ho notato che lei si scioglie davanti a chiunque". E' l'accusa di Sonny Di Meo nei confronti della sua tronista Sara Amira, durante l'ultima puntata del trono classico di "Uomini e Donne". "Alla prima esterna - continua il corteggiatore - sbava davanti a un fisico che si spoglia".

Accuse queste che non sono passate inosservate neppure alla padrona di casa, Maria De Filippi, che ha esortato la tronista a rispondere. "Sara forse non hai capito cosa ti ha detto perché non sei una ragazza maliziosa - ha continuato la conduttrice - ma per lui sei superficiale". A quel punto, allora, la tronista ha replicato: "Io sto qua per trovare un fidanzato e devo scegliere una persona che mi piace - ha spiegata Sara che poi ha concluso - se qualcuno cerca il contatto fisico, io ricambio".

Dietro l'accusa di Sonny, forse, si nasconde il rammarico per non essere stato scelto per l'esterna. Ma per la tronista la scenata di gelosia non sarebbe realmente sincera.